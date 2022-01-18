Twitter намерен расширить список стран, в которых можно пожаловаться на дезинформацию

Twitter и ранее внедрял такую функцию. Суть ее состоит в том, что пользователь определенной страны или региона имеет простую возможность пожаловаться администратору на распространение лживой информации.

До сих пор данная функция действовала только в тестовом варианте и только в ограниченном количестве стран. Теперь их перечень расширен, сообщают представители администрации Twitter. Вероятно, в будущем функция будет предложена везде.

В нынешнюю волну расширения попали Филиппины, Испания и Бразилия. Ранее функция уже работала в Соединенных Штатах, Южной Корее и Австралии. Как видим, география покрытия все еще остается очень ограниченной. Однако представители Twitter говорят, что даже в этом случае администратору уже пришлось рассмотреть примерно три миллиона жалоб.