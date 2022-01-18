 

Захарова заявила о персональных угрозах российским дипломатам на Украине

18.01.2022, 17:52, Новости дня
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В адрес работающих на Украине российских дипломатов и их семей поступают персональные угрозы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова написала в Telegram, что «угрозы нашим сотрудникам на Украине также поступают и персональные: в отношении дипломатов, административно-технического персонала, членов семей, обо всем этом регулярно сообщается украинской стороне в виде нот протеста».

Но несмотря на провокации и агрессивные выходки со стороны местных радикалов, загранучреждения РФ на Украине работают штатно. Так, Захарова опровергла информацию о том, что российское посольство в Киеве якобы эвакуируется.

Ранее на Украине заявили о якобы готовящейся эвакуации российских дипломатов.



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