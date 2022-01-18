 

Кремль ответил на вопрос о дате послания Путина парламенту

18.01.2022, 17:52, Новости дня
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Дата оглашения президентом Владимиром Путиным послания Федеральному собранию пока не определена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Подготовка [к посланию] ведется, точных дат [оглашения] пока нет», – передает ТАСС слова Пескова.

Ранее Песков заявил, что число участников послания президента Федеральному собранию зависит от решения Роспотребнадзора и конкретного момента.



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