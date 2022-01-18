 

Инфекционист дал рекомендации людям с противопоказаниями к вакцинации от коронавируса

18.01.2022, 17:52, Новости дня
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Тем гражданам, которые имеют временные или постоянные противопоказания и не могут пройти вакцинацию против коронавируса, следует продолжать соблюдать всевозможные меры эпидемической защиты, сообщил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, врач-инфекционист профессор Николай Малышев, комментируя утвержденный приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19.

Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Согласно документу, в число противопоказаний входят тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата, а также такие временные факторы как острые инфекционные и вирусные заболевания, и при некоторых вакцинах – наличие злокачественных новообразований, беременность и грудное вскармливание.

«Это отработано уже на протяжении десятилетий, ничего нового в противопоказаниях нет. Все это составлено на основании инструкций, которые выработали производители. Сейчас мы живем во времена, когда у населения большая юридическая грамотность, не дай бог что из перечня окажется где-то не там, это приводит сразу к судебным разбирательствам», – говорит Малышев.

Он подчеркивает, что, действительно, есть постоянные противопоказания, а есть временные. Если человек на момент, когда он хотел сделать прививку, имеет какие-то временные противопоказания, то ему попросту следует переждать период, когда вакцину применять нельзя. При первой возможности же врач настоятельно рекомендует сделать прививку против COVID-19.

«И, опять же, все зависит от того, какой именно вакциной хотел бы привиться человек. Самая распространенная вакцина, имеющая наименьшее количество противопоказаний – «Спутник V». Ее можно применять и беременным, и кормящим матерям, это уже одобрено. Если человек хочет другую прививку, то нужно подождать», – объясняет инфекционист.

Тем гражданам, которые имеют временные или постоянные противопоказания и не могут пройти вакцинацию против коронавируса, специалист советует продолжать соблюдать всевозможные меры эпидемической защиты: гигиена рук, ношение масок, соблюдение социальной дистанции, избегание мест большого скопления людей и частые проверки на вирус.

По данным на 18 января за последние сутки в РФ выявили 31 252 новых случая коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 10,8 млн случаев заболевания.



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