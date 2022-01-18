Ученые почти научились читать наши мысли



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Афазия — это состояние, при котором человек теряет уже сформированную речь, например, вследствие инсульта. Люди с афазией продолжают мыслить словами, как и до потери речи, но с точки зрения нейрофизиологии испытывают проблемы.

При нормальной речи в отсутствие расстройств у человека активизируются различные участки мозга. Эти сигналы можно считать, например, методом электро энцефалограммы (ЭЭГ). Были проведены исследования по расшифровке такой речи, и ученым удалось связать произносимые нами звуки с соответствующими зонами возбуждения в головном мозге.

Но речь людей с афазией остается глубоко внутри мозга, они не задействуют при этом гортань, язык и губы. Воображаемая речь долгое время была для нейробиологов призраком: слабые и малочисленные нервные импульсы просто не удавалось считать.

Для того, чтобы вывести на чистую воду эту скрытую речь, ученым пришлось воспользоваться методом электрокортикографии, при котором электроды, фиксирующие электрическую активность нейронов, накладываются прямо на кору головного мозга. Этот метод гораздо более чувствительный и точный нежели классический ЭЭГ, при котором электроды накладываются на кожу головы.

В исследовании согласились принять участие 13 пациентов с эпилепсией. Сначала они проговаривали слова вслух, а потом только в голове. В это время ученые измеряли электрическую активность мозга испытуемых. Они оценивали частоту ритмов и определяли активные зоны.

На высоких частотах (80–150 Гц) было хорошо видно устную речь, но для внутреннего диалога они оказались неинформативны. А вот на более низких ( 12-18 Гц) ученым удалось «услышать» внутренний голос испытуемых.

Полученных данных пока не хватает для полноценной расшифровки внутреннего монолога. Однако удалось понять, что он локализован в левой боковой части мозга, которая также в обработке информации, связанной со слухом и памятью, но в ней также находится часть зоны Вернике, отвечающая за восприятие слов и языковых символов. В дальнейшем это позволит создать систему для «чтения мыслей», что позволит людям с нарушениями речи снова коммуницировать с окружающими.