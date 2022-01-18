Мама Тимати призналась, что больше привязана к внучке, а внука “просто любит”

Активный блогер Симона Юнусова, мама музыканта и бизнесмена Тимати, большую часть времени посвящает внучке – 7-летней Алисе, а вот с маленьким Ратмиром, которому недавно исполнилось два года, женщина общается гораздо меньше.

Откровенно отвечая на острый вопрос подписчика, “любит ли она больше Алису”, Симона Яковлевна призналась, что к внучке действительно очень привязана.

Естественно, я с ней провожу время с рождения, – написала Симона, а потом добавила, что не боится “ранить внука”, – Я привязана больше к Алисе, так ка рощу ее с младенчества, а Ратмира я просто люблю. Растить – это не значит находится 24 часа в сутки вместе. С Аленой (Шишковой – мамой Алисы – прим. ред.) мы видимся почти каждый день, когда я привожу Алису домой после занятий.

Юнусова не раз говорила, что воспитывала бы внука не так, как это делает его мама Анастасия Решетова, но публично рассуждать на эту тему не считает нужным, только “с его родителями и больше ни с кем”. При этом Симона Яковлевна готова к тому, что мальчик, чья мама недавно призналась, что приняла ислам, вырастит тоже захочет стать мусульманином: “Это будет его выбор”, – написала Юнусова.

Симона Юнусова с внучкой Алисой Тимати с детьми

Многие подписчики убеждены, что долгие отношения с женщинами у Тимати не складываются из-за его мамы и более того, некоторые открыто обвиняют Симону в том, что Тимати расстался с Анастасией Решетовой. Юнусова убеждена, что ее 38-летний сын, который к слову сейчас отдыхает вместе с обоими детьми в Колумбии, достаточно взрослый и сильный человек, чтобы принимать важные решения.

Может мать повлиять на почти сорокалетнего мужчину, если он не рохля?!

Напомним, у Тимати двое детей. Дочь Алису ему родила модель Алена Шишкова весной 2014 года, а сына Ратмира – Анастасия Решетова. Мальчик появился на свет 16 октября 2019 года. Спустя год – в сентябре 2020-го – пара объявила о расставании.

Тимати с детьми, январь 2022 года