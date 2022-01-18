Модный винтаж: королева Летиция вышла в свет в платье свекрови 40-летней давности

Вчера, 17 января, король Испании Филипп VI и его супруга королева Летиция приветствовали в своей резиденции, во дворце Сарсуэла, представителей иностранных дипломатических миссий. Для официального мероприятия Ее Величество выбрала наряд, который еще раз подтвердил ее приверженность устойчивой моде, осознанному потреблению и вместе с тем верность традициям.

В этот день на Летиции был наряд от Valentino, состоящий из воздушной блузы с вышитыми пионами с розовой атласной каемкой на вороте и рукавах и юбке-колоколе из зеленой тафты. Это платье совсем не новое, а винтажное. В 1977 году именно в нем другая королева, а именно свекровь Летиции, мать короля Филиппа появилась на официальном приеме во время визита в Германию.

Королева София и королева Летиция

Признанная среди монарших особ модница королева Летиция уже не первый раз выбирает для выхода в свет вещи из гардероба свекрови. В сентябре на званный обед в честь визита президента Чили Себастьяна Пиньеру Ее Величество надела платье с цветочной вышивкой, которое София носила в 1981 году во время визита в Рим.

Кроме того, Летиция, как и многие монархи поднимающая тему устойчивого развития, последние годы все чаще и чаще носит “старые” вещи, что прежде считалось если не дурным тоном, то была не особо приятно. Испанская королева легко может надеть не просто одну и ту же юбку с разными блузками, как в 2018-м, но повторить образ точь-в-точь три года спустя, как например, в декабре 2021 или выбрать из собственного шкафа платье, в котором появлялась на публике 15 лет назад, как это случилось на майской церемонии передачи флага.

Впрочем, осознанное потребление и демократичный взгляд на стиль Летиции были свойственны всегда, она одна из первых монарших особ в современной Европе начала не просто носить вещи отечественных брендов, но выбирать наряды из общедоступного масмаркета.