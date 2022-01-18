 

Назарбаев поддержал идею Токаева создать фонд поддержки народа Казахстана

18.01.2022, 17:40, Разное
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После новогодних праздников в Казахстане начались массовые беспорядки. Лидер республики Касым-Жомарт Токаев сместил Нурсултана Назарбаева с должности главы Совета безопасности.

11 января протесты в Казахстане утихли, после чего Токаев объявил, что в стране из-за политики Нурсултана Назарбаева сформировалась прослойка чересчур богатых людей и компаний, которые находятся в тени. Токаев предложил создать фонд для отчислений взносов народу Казахстана, которые и будут делать как раз названные чересчур богатые люди.

В народе поползли слухи о том, что в верхушке происходит раскол. В частности западные СМИ написали о том, что Назарбаев и Токаев пытаются перераспределить активы в Казахстане.

После долгого молчания бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением к народу. Он отметил, что в стране нет конфликта внутри элиты и поддержал идею действующего президента, сообщает телеканал “360”.

Также Назарбаев отметил, что целью беспорядков было разрушение целостности страны и устоев государства. Он призвал сделать выводы после произошедшего и вычислить организаторов беспорядков и убийств. Помимо этого Назарбаев подчеркнул, что не покидал Казахстан и сейчас находится на заслуженном отдыхе на пенсии.



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