 

В Нижнем Новгороде мужчина выбросил свою жену с четвертого этажа

18.01.2022, 17:40, Разное
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Житель Нижнего Новгорода попытался расправиться со своей супругой, сбросив ее с большой высоты. Теперь ему грозит тюремный срок.

Инцидент произошел ночью 17 января в одном из многоквартирных домов на улице Надежды Сусловой в Советском районе города. В ходе ссоры 54-летний мужчина выбросил свою 23-летнюю гражданскую жену с балкона квартиры на четвертом этаже. К счастью, женщина выжила, но была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии. В отношении преступника возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщает RT.



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