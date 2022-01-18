OnePlus 11 Pro получит камеру с магнитным вращением
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Компания OnePlus запатентовала модуль магнитной камеры, который может свободно вращаться на 180°. Это сделалось для возможности плавного перемещения камеры.
В целом компания OnePlus предполагает, что новая модель будет приёмником One Plus Pro 10 и будет состоять из выпуклой камеры, состоящей из 1 крупного объектива.
Кроме этого, магнитная камера будет поддерживать улучшенные панорамные снимки. Касательно видео, устройство сумеет контролировать дрожание рук, наклонов в разные стороны, а также получит функцию записи видео в режиме «Панорама», рассказали инсайдеры.
Источник: megaobzor.com
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