OnePlus 11 Pro получит камеру с магнитным вращением

Компания OnePlus запатентовала модуль магнитной камеры, который может свободно вращаться на 180°. Это сделалось для возможности плавного перемещения камеры.

В целом компания OnePlus предполагает, что новая модель будет приёмником One Plus Pro 10 и будет состоять из выпуклой камеры, состоящей из 1 крупного объектива.

Кроме этого, магнитная камера будет поддерживать улучшенные панорамные снимки. Касательно видео, устройство сумеет контролировать дрожание рук, наклонов в разные стороны, а также получит функцию записи видео в режиме «Панорама», рассказали инсайдеры.

Источник: megaobzor.com