Победитель десятого сезона «Голоса» прокомментировал свои отношения с певицей Пелагеей вне проекта

Победивший 30 декабря прошлого года в проекте «Голос» Александр Волкодав дал интервью, в котором пояснил о своем сотрудничестве с его наставницей – певицей Пелагеей.

Оказывается, Пелагея по окончании десятого сезона предложила новоиспечённому певцу стать солистом её коллектива. Естественно, Александр Волкодав согласился, ведь это шанс попасть в мир профессиональной музыки. Как отмечает певец, он благодарен наставнице, ведь она не только раскрыла его для публики, но и нашла новые интересные вещи, которые сейчас мотивируют к работе.

Также артист рассказал, что после финала «Голоса» он столкнулся с хейтом со стороны телезрителей. Некоторые утверждают, что победа ему досталась нечестно, ведь были солисты, превышавшие его в вокальных данных. Но Волкодав не отчаивается, ведь негативные отклики – это неотъемлемая часть популярного человека.

Источник: www.popcornnews.ru