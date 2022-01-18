 

Постройневшая Настя Каменских взорвала социальные сети своими фотографиями

18.01.2022, 17:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Настя Каменских со своим мужем Потапом отдыхают в Мексике. Красавица-певица постоянно публикует фото с отпуска. Стоит заметить, что выглядит артистка шикарно.
Долгое время Настя Каменских подвергалась критике со стороны фанатов по поводу своей фигуры. Сейчас певица активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни, что отображается на её внешности.

Находясь на отдыхе в Мексике, вокалистка делится фотографиями с подписчиками. Она демонстрирует подтянутое тело в купальнике. Теперь поклонники могут рассмотреть фигуру певицы со всех сторон. Но и здесь фанаты разделились на два лагеря. Одни восхищаются Каменских, другие же пишут о том, что скучают по её формам.

Шквал эмоций вызвала фотография, где Каменских поверх белого купальника в горошек надела прозрачный топ, который почти ничего не прикрывает. Фотография сразу разлетелась по социальным сетям.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Ученые: Алоэ помогает улучшить пищеварение и нормализовать уровень сахара в крови

17.07 / Скандалы: Александр Малькевич прокомментировал видеообращения похищенных в Ливии российских социологов

22.03 / Биокожа сморщилась

09.02 / Die Zeit: В России – протесты, в Беларуси — восстание

06.11 / Жуткое ДТП с автобусом под Орлом: семеро пострадали, один погиб

27.04 / Под Челябинском мужчина до смерти забил шестерых человек молотком

08.11 / Мнение: Без спутника – никак

11.11 / Мнение: Обреченный?

28.07 / Дубинки не гнутся

01.04 / Назван член королевской семьи, интересовавшийся цветом кожи маленького Арчи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика