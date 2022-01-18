Постройневшая Настя Каменских взорвала социальные сети своими фотографиями

Настя Каменских со своим мужем Потапом отдыхают в Мексике. Красавица-певица постоянно публикует фото с отпуска. Стоит заметить, что выглядит артистка шикарно.

Долгое время Настя Каменских подвергалась критике со стороны фанатов по поводу своей фигуры. Сейчас певица активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни, что отображается на её внешности.

Находясь на отдыхе в Мексике, вокалистка делится фотографиями с подписчиками. Она демонстрирует подтянутое тело в купальнике. Теперь поклонники могут рассмотреть фигуру певицы со всех сторон. Но и здесь фанаты разделились на два лагеря. Одни восхищаются Каменских, другие же пишут о том, что скучают по её формам.

Шквал эмоций вызвала фотография, где Каменских поверх белого купальника в горошек надела прозрачный топ, который почти ничего не прикрывает. Фотография сразу разлетелась по социальным сетям.