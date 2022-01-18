Пользователи WhatsApp получат возможность рисовать на фотографиях

Как сообщили в администрации мессенджера WhatsApp, данный ресурс получает новую функцию. Речь идет о предоставлении инструмента для рисования прямо на фотографиях.

Для того чтобы обеспечить данную возможность, во встроенном в мессенджер WhatsApp фоторедакторе появились так называемые карандаши. Доступны все основные цвета, а также можно выбирать толщину линий, поясняют специалисты.

В данный момент проводится бета-тестирование новой функции. По готовности ее внедрят в полноценном варианте. Однако конкретную дату пока никто не называет. Разрисовывать можно не только фотоиллюстрации, но и видео. Разработчики полагают, что такая функция будет пользоваться хорошей популярностью.