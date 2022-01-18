 

Исследование показало, что 60% россиян хранят личную информацию в соцсетях и мессенджерах

18.01.2022, 17:20, Новости дня
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Как сообщают представители ESET, недавно проведенное исследование еще раз подтвердили, что россияне совсем не дружат с кибербезопасностю. Так, 60% интернет-пользователей хранят конфиденциальную информацию прямо в соцсетях или мессенджерах, часто она находится в открытом доступе. Ели бы вы написали номера своих банковских карточек со всеми реквизитами где-то на заборе, то их узнало бы меньше людей, шутят специалисты.

Более половины российских пользователей не считают нужным пользоваться даже базовыми способами защиты от возможных краж информации или хакерских атак.

19% заявили, что не видят никакого толка в паролях или прочих способах идентификации. На этом фоне даже использование даты своего дня рождения в качестве пароля выглядит как достаточно ответственное поведение.



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