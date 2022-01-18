В Кремле не согласились с мнением о преждевременном выводе миротворцев из Казахстана

Кремль не поддерживает мнение некоторых аналитиков о преждевременном выводе миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

У него поинтересовались, как Кремль оценивает мнение о том, что в Казахстане еще есть проблемы, и миротворцы могут еще понадобиться. «Никак, мы с этим не согласны», – передате ответ Пескова РИА «Новости».

Также представитель Кремля заявил, что Владимир Путин пока не планирует встречаться с вернувшимися из Казахстана миротворцами. «Нет, пока каких-то встреч у президента в графике не значится. Да и многие вернулись и сейчас отдыхают, или кто-то вернулся и приступил к дальнейшим каким-то маневрам и так далее, в возвращение свои места дислокации. И вот каких-то специальных мероприятий сейчас не запланировано», – сказал он.

Кроме того, Песков ответил на вопрос о награждении миротворцев. «Если руководство министерства обороны, Генерального штаба представит – они будут рассмотрены, эти представления», – сказал он.

Накануне подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты (Казахстан) в Ульяновскую область и Подмосковье. В воскресенье в Подмосковье из Казахстана прибыли 20 самолетов с миротворцами РФ из сил ОДКБ. Днем ранее два самолета Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами из Казахстана приземлились на аэродроме Чкаловский, а еще шесть – на аэродром Северный в Иваново.