Любимова рассказала Путину о работе «Пушкинской карты»

Проект «Пушкинская карта» был вызовом для учреждений культуры, ведется серьезная работа, сообщила министр культуры Ольга Любимова во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

«Пушкинская карта» – это вызов был для нас всех. Мы Вам очень благодарны, потому что это очень технологичная, на самом деле, процедура, и вызов для всех наших учреждений культуры», – цитирует РИА «Новости» Любимову.

Министр подчеркнула, что ведется очень серьезная работа с экспертными советами, которые предлагают ведомству из регионов. По словам Любимовой, у карты должна быть образовательная и просветительская деятельность.

На вопрос Путина о том, посещают ли по «Пушкинской карте» учреждения в своих регионах или же «передвигаются», Любимова ответила, что на каникулах это представляется возможным.

«Девочка из Сибири купила билет в Театр Сатиры в Москве. По всей видимости, они собирались приехать с семьей, и она собиралась пойти», – отметила Любимова.

Кроме того, во время встречи с президентом министр культуры доложила Путину о дефиците в РФ реставраторов музыкальных инструментов

«У нас не хватает реставраторов музыкальных инструментов. А при этом у нас уникальные музыкальные инструменты: Гварнери, Амати, Страдивари. На них играют совершенно фантастические исполнители. Мы заново начинаем на базе Гнесинского училища готовить этих мастеров, чтобы каждый раз в Кремону (Италия – прим. ВЗГЛЯД) не отвозить эти музыкальные инструменты, здесь это реставрировать», – цитирует ТАСС министра.

По словам Любимовой, идет возрождение ленинградской школы реставрации музейных предметов на базе государственных музеев-заповедников «Петергоф» и «Царское Село».

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил разрешить использовать средства «Пушкинской карты» для покупки билетов на фильмы отечественного производства.

Напомним, реализация программы «Пушкинская карта» вошла в народную программу «Единой России». Карты в РФ начали выдавать 1 сентября. Проект по популяризации культурных мероприятий для молодежи от 14 до 22 лет был разработан по инициативе президента. С помощью карты молодые люди могут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. К проекту присоединились сотни организаций во всех 85 регионах страны – это как государственные, так и частные театры и музеи. До конца текущего года на каждой «Пушкинской карте» будет по три тысячи рублей, их необходимо потратить до 31 декабря, потом сумма сгорит. В 2022 году на походы в культурные учреждения выделят уже по 5 тыс. рублей. Участниками программы могут стать порядка 13 млн человек.