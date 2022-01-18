 

Фьючерсы на газ в Европе опустились ниже 900 долларов за 1 тыс. кубометров

18.01.2022, 17:08, Новости дня
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Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах во вторник – после короткого роста до уровня примерно 1070 долларов накануне – опустились до 900 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Стоимость февральских фьючерсов на газ по индексу TTF показывает устойчивое снижение: с 1000 долларов до примерно 865 долларов. Сейчас фьючерс торгуется, теряя примерно 4,6% к расчетной цене – 907,8 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Котировки в течение прошлой недели колебались в диапазоне 825–1130 доллара за тысячу кубометров, в среду расчетная цена уже достигла 885 долларов. В пятницу показатель все-таки достиг 1025 долларов.

Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent превысила 88 долларов за баррель впервые с 14 октября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.



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