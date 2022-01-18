Врачи рассказали, кому можно окунаться в прорубь



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Клинический фармаколог и кардиолог Чеховской областной больницы, к.м.н. Андрей Кондрахин убежден: окунуться в прорубь могут себе позволить только очень здоровые люди, желательно подготовленные. Если же вы страдаете от гипертонической болезни, перенесли инфаркт или инсульт, ледяная вода в буквальном смысле может вас убить.

Когда человек окунается в холодную воду, организм моментально остывает минимум на два градуса и происходит большой выброс адреналина и кортизола. Вся периферия «схлопывается» для того, чтобы не дать организму остыть и весь объем крови в руках и ногах устремляется в центр. Это огромная нагрузка на сердце. Кроме того, дальнейшее понижение температуры может привести к судорогам и потере сознания.

Кондрахин Андрей

доктор

Клинический фармаколог и кардиолог Чеховской областной больницы, к.м.н.

Люди, которые недавно перенесли COVID-19, бронхит, тонзиллит, обострение гайморита и другие инфекционные и хронические заболевания, после таких мероприятий рискуют заболеть снова, отметил врач. Холодные температуры могут потенциально обеспечить «перезагрузку» иммунитета, когда ненужные клетки буквально сгорают, поэтому часто люди ощущают мощный заряд энергии после крещенских купаний. Но для ослабленного иммунитета, который только начал восстанавливаться, это может стать перегрузкой. Поэтому лучше для поддержания традиций лучше ограничиться умыванием в ледяной воде, считает Кондрахин.

По словам врача-терапевта отдела персонифицированной медицины ФНКЦ ФМБА РФ Валерии Ершовой, пожилым людям и беременным женщинам стоит отказаться от купания. И вообще, если вы не имеете привычку закаляться — например, каждый день обливаться холодной водой или принимать контрастный душ, — отнестись к купанию в январские морозы стоит с большой осторожностью. Обычно рядом с купелью дежурит бригада «скорой», но вряд ли вам захочется встретить Крещение в больнице.

Чтобы этого не случилось, Валерия Ершова рекомендует соблюдать эти простые, но очень важные рекомендации: