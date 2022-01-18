В связи с коронавирусом Крещение перенесут на 19 июля

В связи с осложнением эпидемиологической обстановки в России правительство приняло постановление о запрете крещенских купаний 19 января. Чтобы не нарушать закон “Об оскорблении чувств верующих” Крещение будет предварительно перенесено на 19 июля.

«Штамм «омикрон» распространяется невиданными темпами. Если мы позволим массовые купания, это создаст огромную нагрузку на систему здравоохранения. Изначально было предложение пускать к проруби исключительно после предъявления QR-кода, но жизнь внесла свои коррективы. В то же время для многих православных людей Крещение Господне – очень важное таинство. Правительство не имеет право запретить отмечать религиозные праздники, а вот о переносе их на другие даты в Конституции ничего не написано», – заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она добавила, что дата 19 июля была выбрана в ходе консультаций с представителями Минздрава, Роспотребнадзора, РПЦ и Росгидромета. Согласно климатическим прогнозам, день будет жарким, а вода прогреется свыше 20°С в большинстве регионов страны. Эксперты Роспотребнадзора прогнозируют к июлю завершение пандемии либо существенный спад числа инфицированных.

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