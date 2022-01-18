Ксения Бородина показала в Instagram стильный интерьер своего особняка

Популярная телеведущая, блогер Ксения Бородина в Instagram-аккаунте поделилась фото своего роскошного особняка, в котором проживает с детьми. Шикарный двухэтажный дом знаменитости находится в 20 минутах езды от МКАД, в элитном поселке.

В кадре можно заметить светлый зал, оформленный в стиле американской классики. Комната представляет собой просторное помещение, в котором находится дорогая мебель, выполнена она в светлых тонах. Имеется люстра с огромными плафонами, комод в сером цвете, красивая белая лампа, большой ковер, похожий на мраморную плитку.

Дизайн гостиной оформлен в пастельных цветах, разбавляют его большой телевизор и мраморный камин, которые размещены между двух панорамных окон. Для уюта и украшения холла использовались семейные фотографии и растения, которые расположены в напольных горшках.