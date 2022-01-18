Любовь Успенская уверена, что Киркоров до сих пор её любит

Любовь Успенская считает, что их отношения с Филиппом Бедросовичем имели будущее и вели к бракосочетанию, но «айсбергом» на пути к их счастью стала Примадонна Алла Пугачева.

Успенская заявляет, что Алла Борисовна для поп-короля была лишь музой и предметом восхищения, но не любимой женщиной, в отличие от неё.

Не секрет, что Киркоров и Успенская пару лет назад повздорили. В СМИ предположили, что ссора возникла на фоне конкуренции: певица открыла караоке после того, как Киркоров запустил аналогичное заведение. Однако сейчас звёзды не в обиде друг на друга. Филипп Бедросович поступил как джентльмен и сделал первый шаг к примирению, прислав подарок – восхитительное платье. Успенская утверждает, что такой метод мириться он практикует уже много лет, на что сам король эпатажа отвечает: “Я всем дорогим мне женщинам дарю дорогие платья”.

Источник: dni24.com