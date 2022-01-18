 

“Секси”. Дочь Ющенко показала голую грудь в комбинезоне с эффектом голого тела

18.01.2022, 16:48, Новости дня
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Виталина Ющенко выбрала для занятия обтягивающий комбинезон нюдового цвета,  создающего эффект голого тела. В момент съемки Виталина Ющенко наклонилась к объективу, демонстрируя голую грудь в декольте.

“Секси”, – отреагировали подписчики.

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Публикация от Vitalina Yushchenko (@vitalinayushchenko)

Контекст:

Виталина Ющенко – старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, родилась 15 апреля 1980 года. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учитель украинского языка и литературы.

У Виталины Ющенко – трое детей. Отцом старшей дочери Доменики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара рассталась в 2011 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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