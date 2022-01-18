“Секси”. Дочь Ющенко показала голую грудь в комбинезоне с эффектом голого тела

Виталина Ющенко выбрала для занятия обтягивающий комбинезон нюдового цвета, создающего эффект голого тела. В момент съемки Виталина Ющенко наклонилась к объективу, демонстрируя голую грудь в декольте.

“Секси”, – отреагировали подписчики.

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Публикация от Vitalina Yushchenko (@vitalinayushchenko)

Контекст:

Виталина Ющенко – старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, родилась 15 апреля 1980 года. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учитель украинского языка и литературы.

У Виталины Ющенко – трое детей. Отцом старшей дочери Доменики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара рассталась в 2011 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.

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