 

Ожидается выход нового смартфона Samsung Galaxy A53 5G

18.01.2022, 16:36, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, разработчики из корейской компании Samsung уже полностью подготовили к выходу новую модель смартфона Galaxy A53 5G.  Ранее в сети появлялась информация о том, что в данном гаджете будет использовано зарядное устройство мощностью 15 Вт – не очень быстрое, но и не медленное.

Речь идет об еще одном представителе линейки Galaxy A5x, говорят эксперты. Модели данной серии всегда отлично продавались. Поэтому от Galaxy A53 5G ожидают коммерческого успеха.

Очевидно, смартфон выйдет с предутановленной операционной системой Android 12. Предполагается наличие оперативной памяти объемом 6 Гб, благодаря использованию однокристальной системы Exynos 1200.



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