В Microsoft Edge появилась лента, показывающая обновления любимых каналов YouTube

Популярный браузер Microsoft Edge обзавелся новой и весьма полезной для многих пользователей функцией. Разработчик добавил в него специальную ленту, на которой будут появляться сообщения об обновлениях в любимых YouTube-каналах.

Это очень удобно для пользователей, которым теперь не придется периодически проверять состояние каналов. Такая функция сэкономит людям массу времени и обеспечит более качественный сервис, утверждают эксперты.

Разработчики пока не сообщают, когда данная функция начнет работать в полноценном варианте. Пока еще идет период тестирования, говорят они. Однако уже сейчас понятно, насколько интересная идея заложена в новую функцию.