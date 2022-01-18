 

Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку

18.01.2022, 16:25, Новости дня
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Работодателям следует по возможности перевести персонал на дистанционную работу и обеспечить вакцинацию сотрудников, работающих в офисах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Обращаясь к работодателям, чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями», – сказал Мишустин во вторник на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

Он также попросил работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим и призвал создать «максимально безопасные условия на рабочих местах».

«Необходимо принять дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции и обеспечить запас лекарств как в амбулаторном, так и в стационарном звене», – добавил он.

Мишустин напомнил, что «омикрон» распространяется по всему миру, отличается повышенной заразностью, что демонстрирует опыт других государств, передает РИА «Новости».

«В европейских странах диагноз COVID ежедневно ставят сотням тысяч людей. За миллион зашкаливало это число в США. Такие цифры нас не могут не беспокоить, ведь «омикрон» пришел и в Россию», – сказал премьер.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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