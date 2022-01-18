В Кремле выразили обеспокоенность в связи с возможной поставкой на Украину ПЗРК

Сообщения о якобы поставках на Украину различного вооружения, в том числе ПЗРК, находится в русле обеспокоенностей Москвы в связи с «освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это все в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую не только являются оборонительными, но и наступательными», – передает его слова РИА «Новости».

Песков отметил, что если речь идет о ПЗРК, то это «чрезвычайно опасно».

«А тем более здесь вы говорите якобы, я не знаю, насколько это достоверно, упоминалось ПЗРК. Циркуляция ПЗРК – это вообще отдельная субстанция, которая регулируется международным правом. Это чрезвычайно опасно, это не способствует снижению напряженности», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Напомним, Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон принял решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения.