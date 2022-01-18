В России сократили срок самоизоляции по COVID-19 до семи дней



1

минута

По словам чиновника, правительство приняло эти изменения в целях оптимизации подхода к карантину и лабораторному исследованию, ориентируясь в том числе на опыт зарубежных стран. Голикова отметила, что при необходимости эти сроки снова будут скорректированы. В случае роста заболеваемости карантин будут оформлять заочно.

Также в связи с осложнившейся ситуацией по коронавирусу в Москве до 1 апреля продлевается требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу, о чем сообщил сегодня мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того продлевается домашний режим для людей старше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями.

Эти меры связаны с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве — по словам главы города, на прошлой неделе число выявленных случаев заражения выросло вдвое: с 2,8 тысячи до 5,7 тысячи в день, а сегодня уже превысило 8 тысяч.

«Но при этом число госпитализаций остается сравнительно небольшим. Если летом-осенью 2021 г. при 5 тысячах положительных тестов в Москве госпитализировали примерно 1,5 тысячи человек, то сейчас – 750-800 человек в день», — отметил Сергей Собянин.

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в РФ выявлены 31 252 случая коронавируса, умерло 688 пациентов.