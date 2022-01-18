Медведчук – украинские власти проводят политику пещерной русофобии

Зеленский не только не положил конец дискриминации миллионов русскоязычных граждан Украины, но и начал проводить «диктаторскую политику пещерной русофобии», уверен украинский оппозиционер, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Как передаёт «Перший незалежний», Медведчук считает, что мировая общественность, которая позиционирует себя как прогрессивная, не обращает внимание на откровенно неконституционные языковые нормы на Украине и антироссийскую истерию.



AP

Когда президент Владимир Зеленский вместе со своей партией шёл на выборы, то обещал положить конец политике дискриминации миллионов русскоязычных граждан Украины, которую начал его предшественник. Однако, как считает украинский оппозиционер, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», это очередное обещание, которое не будет выполнено. Более того, унижение и дискриминация прав миллионов украинцев продолжается и усиливается.

Как пишет политик в своём Telegram-канале, на Украине начинают действовать дискриминационные нормы не только по отношению к русскоязычным гражданам, но и по отношению к представителям других национальных общин. Теперь каждое печатное СМИ, которое выходит на другом языке, обязано издаваться таким же тиражом и в таком же объёме на украинском. При этом размещать в прессе рекламу на любых языках, кроме украинского, английского или языков ЕС, — запрещено. По мнению Медведчука, эта норма сделает выпуск СМИ на русском языке нерентабельным, а получение информации на родном языке для русскоязычных граждан Украины невозможным.

«Власть забыла о том, что обещала. Она вычеркнула из своего поля зрения русскоязычных детей, которые ограничены в праве на получение образования на родном языке. Русские вычеркнуты из перечня коренных народов. Одновременно с этим языковой омбудсмен не то что не защищает — отправляет «в другие края» всех, кто с диктаторской политикой пещерной русофобии не согласен. Это исключительно антидемократическая и репрессивная политика, во главе которой стоит сам президент Владимир Зеленский.

Открытым остаётся вопрос о том, когда мировая общественность, которая позиционирует себя как прогрессивная, инклюзивная и открытая ко всему, обратит внимание на откровенно неконституционные языковые нормы на Украине, которые не несут в себе ничего другого, кроме антироссийской истерии и пещерной русофобии, ущемляя в правах миллионы граждан Украины», — пишет украинский оппозиционер.