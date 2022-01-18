Криштиану Роналду и Джорджина Родригес впервые вышли в свет после новости о том, что они ждут двойню

Вчера в Цюрихе прошла церемония вручения премии FIFA Football Awards 2021. Главный приз получил нападающий “Манчестер Юнайтед” и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду.

За наградой, которую вручают за рекордное количество забитых голов в составе сборной в минувшем году, футболист прилетел с беременной подругой Джорджиной Родригес и старшим сыном. Это первый выход в свет пары, которая в конце октября объявила о скором пополнении в семье.

Хочу поблагодарить всех партнеров по сборной, с которыми я играл в течение этих 20 лет. Мировой рекорд был 109 голов, верно? Теперь я на шесть мячей его улучшил, чем очень горжусь. Я отношусь с огромным уважением к ФИФА, которая дала мне этот специальный приз. Также хочу сказать спасибо своей семье, – сказал Роналду, а потом добавил, – Здорово быть лучшим бомбардиром в истории. Это повод для гордости. У меня по-прежнему есть страсть к игре и к забиванию голов. Я все еще мотивирован, даже выходя на тренировку. Мне уже скоро исполнится 37 лет, но я чувствую себя хорошо. Продолжаю усердно работать, ведь люблю футбол и сохраняю к нему страсть. Хочется продолжать и дальше. Планирую играть еще четыре или пять лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, то оно отплатит вам, когда это будет нужно.

Джорджина Родригес, Криштиану Роналду с сыном Криштиану-младшим

Напомним, летом прошлого года Криштиану Роналду вернулся в “Манчестер Юнайтед”, а осенью объявил, что снова станет отцом. Его возлюбленная Джорджина Родригес ждет близнецов, мальчика и девочку. Об этом сообщил спортсмен на своей странице в Instagram, опубликовав совместное фото с любимой и снимком УЗИ.

Таким образом, у пары будет уже шестеро детей. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вместе более пяти лет. 12 ноября 2017 года у них родилась дочь Алана. Также у всемирно известного футболиста есть еще трое детей: старшего сына спортсмену родила американка в 2010 году, имя которой он пообещал никогда не разглашать. 5 июня 2017 года Криштиану суррогатная мать родила ему близнецов Еву и Матео.

Президент ФИФА Джанни Инфантино и Кришриану Роналду