Снаряд времен войны нашли на рынке в Москве

Минометный снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории рынка «Садовод» на юго-востоке Москвы, на месте находки работают саперы, рассказали в экстренных службах столицы.

«На рынке «Садовод» на 14-м километре МКАД найден минометный снаряд времен войны. Место обнаружения боеприпаса оцеплено, вызваны саперы»,– передает РИА «Новости».

Рынок «Садовод», один из крупнейших в Москве, принадлежит компании «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Он расположен на МКАД на территории 40 гектаров и включает 8 тыс. магазинов. Ежегодно «Садовод» посещают несколько десятков миллионов покупателей.

Ранее артиллерийский снаряд был найден в подвале жилого дома на улице Адмирала Макарова в столице.