Сроки карантина из-за COVID в РФ сократили до семи дней

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18.01.2022, 16:12, Новости дня
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Сроки пребывания на карантине из-за заражения коронавирусом сократили до семи дней, сообщила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

«Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», – цитирует Голикову ТАСС.

С этим заявлением она выступила на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве.

Также вице-премьер сообщила, что интернаты в РФ переходят на закрытый режим работы из-за нового штамма коронавируса «омикрон».

«В связи с высокой заразностью «омикрона», и в плане это есть, мы вынуждены вернуться в период подъема заболеваемости к переводу домов-интернатов в закрытый режим работы со сменным двухнедельным режимом работы персонала», – добавила она.

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».



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