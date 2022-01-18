В Кремле сочли преждевременными разговоры об угрозе санкций против российских банков

На данный момент преждевременно говорить об угрозе санкций против российских банков; сообщения в западных СМИ зачастую основаны на слухах, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Давайте не будем основываться на разных спекуляциях в СМИ, которые зачастую ни на чем не основаны или основаны на каких-то слухах, никоим образом не проверенных и не подтвержденных. Давайте ориентироваться на официальные органы тех стран, которые имеют пристрастие к санкционным действиям», – передает его слова РИА «Новости».

«Если вы помните, SWIFT – это организация, и они выступали с заявлениями, когда они говорили, что это фактически невозможно (отключение РФ – прим. ВЗГЛЯД) Давайте и это тоже не упускать из виду. Давайте все-таки ориентироваться на конкретные высказывания, а не на спекуляции СМИ, коих сейчас имеется в изобилии», – сказал Песков.

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило, что в ходе консультаций ЕС и США пришли к выводу, что полное отключение РФ от системы SWIFT может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе. Вместо этого разрабатываются целенаправленные экономические штрафы против банков России.