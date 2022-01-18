В России запретят продажу смартфонов, на которые невозможно установить рекомендованные приложения

Постановлением Минцифры от 18 января в России будет запрещена продажа смартфонов, планшетов и других устройств, на которые невозможно установить рекомендованные приложения. Их список был опубликован 1 января на сайте Роскомнадзора.

“Очень важно сегодня защитить права наших граждан на получение достоверной информации и позволить им использовать отечественные мобильные сервисы. А производители, которые не могут обеспечить россиян всем необходимым, не должны находиться на нашем рынке. В конце концов правила просты, понятны и прописаны в законе”, – заявил замминистра Адальбек Ходжаниязов.

Таким образом уже с 19 января все устройства, на которые невозможно установить рекомендованные российскими властями приложения, будут изъяты из продажи. Продавцам выпишут штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей с возможностью приостановки деятельности юридического лица.

В будущем в Минцифры предлагают сделать обязательной предустановку рекомендованных приложений.

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