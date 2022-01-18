 

Парализованный мужчина снова смог ходить после вакцинации от COVID-19

18.01.2022, 16:08, Разное
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С жителем индийского штата Джаркханд Дуларчандом Мундом произошло настоящее чудо. 55-летний мужчина снова смог ходить благодаря прививке от коронавирусной инфекции COVID-19.

Мунд оказался парализованным после того, как попал в автокатастрофу. Как сообщают СМИ, уже через несколько часов после вакцинации к индийцу стал постепенно возвращаться контроль над телом – он начал шевелить конечностями и разговаривать. Вскоре он смог двигать ногами. На вопрос о возможных причинах произошедшего медики лишь разводят руками. Они планируют обсудить необъяснимый случай на консилиуме, передает “Общественная служба новостей”.



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