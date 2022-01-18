 

Москвичи могут записаться к врачу через интернет, по телефону и лично в поликлинике

18.01.2022, 16:08, Разное
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Москвичи могут позвонить на телефон круглосуточной службы записи +7 495 539-30-00, телефон Единой медицинской справочной службы 122, телефон горячей линии по коронавирусу +7 495 870-45-09 (ежедневно с восьми до 21).

Если имеются проблемы с получением медицинской помощи, то можно обратиться по круглосуточному телефону +7 499 251-83-00, рассказали в пресс-службе.

При экстренных случаях скорая помощь доступна по телефону 103, пишет Агентство городских новостей “Москва”.

“Можно лично в поликлинике на стойке информации или с помощью инфомата (электронная регистратура), а также через mos.ru или на портале emias.info – услуга “Запись на прием к врачу”, а также через мобильные приложения “ЕМИАС.ИНФО”, “Госуслуги Москвы”, “Моя Москва”, – отметили в пресс-службе департамента.

Из-за распространения штамма “Омикрон” поликлиники Москвы перешли на усиленный режим работы. Жители столицы с температурой до 38 градусов могут обратиться за медицинской помощью без предварительной записи. Помощь им окажут дежурные врачи, количество которых в поликлиниках значительно увеличено.



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