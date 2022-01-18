 

Мужья и выступления ‒ самые интересные факты о Тамаре Гвердцители

18.01.2022, 16:04, Разное
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Известная грузинская и российская певица Тамара Гвердцители празднует свой 60-й юбилей 18 января. Ее талантом восхищаются люди во всем мире и называют гением своего времени.
В честь дня рождения выдающейся артистки в СМИ вспомнили некоторые факты из её жизни. Тамара Гвердцители родилась в Тбилиси в 1962 году. Дабы развеять мифы, стоит упомянуть, что певица является грузинкой лишь наполовину. Её мать была еврейкой, а отец ‒ грузин.

Гвердцители прекрасно владеет семью языками. Среди них грузинский, русский, итальянский и другие.

Еще в школьные времена была написана её первая песня по грустному поводу ‒ смерть подруги.

Тамара Гвердцители выступала с композитором Мишелем Леграном в Париже в 1991.

Одна из самых значимых побед певицы ‒ Гран-при на фестивале «Золотой Орфей» в Болгарии. Конкурс принес успех и популярность артистке.

В первый брак знаменитость вступила с известным режиссером Георгием Кахабришвили. Интересно, что случайной гостьей на их свадьбе стала сама Маргарет Тэтчер. В этом браке родился сын Сандро.

Второй раз Тамара Гвердцители вышла замуж за Сергея Амбатьело, однако ушла от него, так как супруг оказался очень ревнивым, пишет портал “Глобал.МСК”.

Источник: globalmsk.ru



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