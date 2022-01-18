Медики рассказали, как ежедневное употребление яиц влияет на организм

О пользе яиц рассказали сотрудники Пекинской больницы. Врачи уверяют, что если съедать одно яйцо в день, организм будет насыщен полезными микроэлементами.

Данный продукт содержит в себе различные компоненты, такие как омега-3, фолиевая кислота, кальций, фосфор и полезные жиры. В состав яйца входит более сорока видов витамин, которые благоприятно влияют на организм.

Одним из самых полезных элементов является белок, поскольку в варенном виде он оказывает лечебный эффект на желудок, а в сыром способен снизить кислотность желудочного сока.

Врачи советуют включать в рацион яйца как можно раньше, особенно спортсменам, которые нуждаются в большом количестве белка и желают набрать мышечную массу. Но людям, у которых повышенный холестерин или же кто имеет лишний вес, лучше съедать только желток или отказаться от данного продукта вообще.

Стоит отметить, при правильном употреблении яиц укрепляются кости, понижается риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшается зрение. При этом увеличение нормы потребления яиц может негативно повлиять на здоровье.

Источник: novostivl.ru