Гарик Харламов готов стать «Гузеем Ларисовым»

Известный комик Гарик Харламов признался, что для нового проекта он готов временно сменить имя. Если нужно, он станет Гузеем Ларисовым и будет вести собственную программу «Давай разведемся!».

У бывшего супруга Кристины Асмус особые «чувства» к Ларисе Гузеевой и ее телепрограмме, где она хочет всех переженить. Юморист утверждает, что постоянно видит это шоу, и его удивляет, почему никто до сих пор не создал нечто подобное, но для желающих расторгнуть брак. Если эта идея пришла ему в голову первому, то ее стоит запатентовать – то ли в шутку, то ли всерьез рассуждает Харламов.

Такие размышления поддержал коллега артиста Денис Дорохов, предложивший пригласить в новый проект астролога, чтобы тот «сваливал» все проблемы и неудачи пары на обычный человеческий фактор, даже если «звезды предвещали» гармонию и счастье.

Лариса Гузеева знает о «любви» Харламова к ней и ее «детищу», но особой реакции не показывает.

Источник: www.osnmedia.ru