 

Рассматривающий меру пресечения Порошенко судья второй день находится в совещательной комнате

18.01.2022, 16:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Судья находится в совещательной комнате”, – сообщили в Печерском суде журналистам.

Представитель суда добавил, что 17 января судье никто скорую помощь не вызвал, как сообщали сторонники Порошенко.

При этом в суде отметили не знают, как себя чувствует на данный момент судья Соколов, так как он находится в совещательной комнате.

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение “засунули в щель калитки”. За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек.

На брифинге Порошенко заявил, что его “незаконно пытались не допустить на территорию Украины”. По его словам, ситуацию удалось разрешить “исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов”.

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты “сбежали”.

После этого Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему должны избрать меру пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.

Прокуроры просят суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн. 17 января суд не избрал ему меру пресечения, заседание перенесли на 19 января.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / В Госдуме предложили расширить основания для лишения российского гражданства

23.06 / Нардеп Кабаченко: Если из-за “зеленого” акциза в арбитражах будет 10 исков, мы можем забыть об иностранных инвестициях на территории Украины

30.10 / Легендарный пикап Chevrolet K5 Blazer превратили в электрокар

17.10 / Ученые предупреждают о неизбежности извержения супервулкана Йеллоустон

23.07 / Российский телеканал не показал сборную Украины на открытии Олимпиады

22.09 / Минздрав спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в России

17.05 / Южанина раскритиковала предложенные Кабмином изменения в Налоговый кодекс

02.07 / Минюст задерживает выплаты адвокатам из системы бесплатной правовой помощи – Национальная ассоциация авокатов

03.01 / “С участием активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции”. Беларусь выразила протест Украине из-за марша в честь Бандеры

21.10 / Путин: РФ и США на правильном пути в реализации договоренностей по итогам саммита в Женеве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика