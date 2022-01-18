Эрдоган считает маловероятной оккупацию Украины Россией

“Для принятия подобного шага в Москве должны проанализировать ситуацию в мире и внутри страны”, – сказал он.

Эрдоган сказал, что намерен обсудить ситуацию в Украине с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который на прошлой неделе находился с визитом в Киеве.

“Я поговорю с Ильхамом Алиевым. Безусловно, важно обсудить эти вопросы с [президентом России Владимиром] Путиным. Потому что эти регионы уже не могут нести нагрузку новой войны. Это было бы неверно. Настало время для полного исключения сценария войны из политической повестки дня”, – добавил президент Турции.

По его словам, в современном мире стремление к оккупации чужих земель не приведет к желаемому.

“К примеру, какие шаги предприняла Россия в Украине, в Крыму. В ходе каждой беседы с Путиным я заявляю, что Турция против оккупации Крыма. Эту же позицию доводит до российской стороны внешнеполитическое ведомство Турции. То есть позиция Турции по этому вопросу однозначна”, – подчеркнул Эрдоган.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Эрдоган неоднократно заявлял, что готов быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.

В Офисе президента Украины приветствовали инициативу Эрдогана.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сказала, что “ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной” не может быть и речи, так как, по ее утверждениям, РФ “не является стороной конфликта” на Донбассе.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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