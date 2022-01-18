На Аравийском полуострове обнаружены погребальные аллеи возрастом 4500 лет

Во время археологических раскопок, которые проводили ученые из университета в Западной Австралии на территории Аравийского полуострова обнаружено множество погребальных аллей, относящихся к третьему тысячелетию до нашей эры.

Фактически доказано, что люди, жившие в Аравии примерно 4500 лет назад, использовали сложные обряды при захоронении умерших.

Погребальная культура того далекого времени точно не была примитивной, отмечают исследователи. Открытие же имеет важное значение для развития исторической науки. Теперь у археологов появился очень большой фронт работа, так как речь идет об обширной сети погребений. Подробнее об этом можно прочесть на страницах журнала The Holocene.