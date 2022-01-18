 

Ученые предлагают ввести запрет на разработки технологий охлаждения Земли

18.01.2022, 15:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В сети появилось коллективное заявление более 60 известных ученых-климатологов, которые резко раскритиковали попытки повлиять на процесс глобального потепления технологиями искусственного охлаждения поверхности планеты.

Время от времени звучат предложения распылять в верхних слоях атмосферы то серный порошок, то какой-то спрей или кусочки фольги. Якобы такие меры вернуть большую часть солнечных лучей обратно в космос, и атмосфера на Земле быстро охладится. Иногда даже мы узнаем, что в некоторых государствах всерьез рассматривают такие проекты.

Однако ученые предупреждают, что, независимо от мгновенного эффекта, подобные меры могут иметь долгосрочные негативные последствия. Поэтому все эти разработки нужно запретить.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / ВШЭ стала единственным российским вузом в пяти предметах Шанхайского рейтинга

06.05 / Стоимость частной космической компании Firefly Aerospace украинца Полякова превысила $1 млрд

04.01 / Экс-главы Пентагона предостерегли от использования ВС США в борьбе за власть

26.07 / DT – в Северной Корее заподозрили первый случай коронавируса — у перебежчика

01.01 / В новогоднем поздравлении Зеленский вспомнил олигархов, врачей, военных, “Большое строительство” и сказал, что является его главной целью

30.08 / Президент Турции пригрозил «народам Греции и Франции»

09.01 / Россияне попросили Кабаеву «разогнать голубятню» на телевидении

23.07 / Вакцину от коронавируса на третьем этапе опробуют на 1,6 тыс. добровольцев

27.04 / ОБСЕ зафиксировала почти 400 нарушений тишины на Донбассе за выходные

20.11 / Против лжесвидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика