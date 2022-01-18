Ученые предлагают ввести запрет на разработки технологий охлаждения Земли

В сети появилось коллективное заявление более 60 известных ученых-климатологов, которые резко раскритиковали попытки повлиять на процесс глобального потепления технологиями искусственного охлаждения поверхности планеты.

Время от времени звучат предложения распылять в верхних слоях атмосферы то серный порошок, то какой-то спрей или кусочки фольги. Якобы такие меры вернуть большую часть солнечных лучей обратно в космос, и атмосфера на Земле быстро охладится. Иногда даже мы узнаем, что в некоторых государствах всерьез рассматривают такие проекты.

Однако ученые предупреждают, что, независимо от мгновенного эффекта, подобные меры могут иметь долгосрочные негативные последствия. Поэтому все эти разработки нужно запретить.