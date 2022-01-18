 

В Китае обнаружили самую древнюю окаменелость цветка

18.01.2022, 15:48, Новости дня
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Китайская академия наук официально подтвердила информацию об обнаружении окаменелости цветка, который рос в эпоху юрского периода. Найденный бутон отнесли к классу Florigerminis jurassica.

Окаменелость такого рода на сегодня является самой древней из имеющихся в распоряжении мировой науки. Уникальность находки состоит в том, что сохранились не только стебель и листья растения, но и сам бутон цветка.

Окаменелость доказывает, что в юрском периоде уже существовали развитые покрытосеменные растения. Речь идет о восстановлении этапов эволюции живых организмов, уточняют специалисты. Ранее ученые также находили древние окаменелости цветков. Но они, в отличие от данного экспоната, сохранились только фрагментарно.



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