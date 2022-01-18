 

Собаки могут определять постковидный синдром по запаху пота через 1,5 года после заражения

18.01.2022, 15:36, Разное
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Еще в первый год в разных странах мира, в том числе в России, рассматривался вопрос о привлечении служебных собак для оперативного выявления зараженных коронавирусом в аэропортах. Это довольно затратный способ тестирования, однако несколько исследований показали, что в некоторых ситуациях он может оправдан. Так, ученые Национальной ветеринарной школы Франции собрали образцы пота из подмышек 355 взрослых и детей, которые приходили в центры тестирования на коронавирус в Париже.

Из 109 человек, у которых впоследствии ПЦР-тест оказался положительных, собаки выявили коронавирус у 97%. Кроме того, животные определили образцы у 91% пациентов с отрицательными результатами. Эти показатели точности ниже, чем у ПЦР-тестов, но выше, чем у экспресс-тестов быстрого бокового потока, точность которых составляет 72% для положительных пациентов и 58% — для тех, кто не заражен SARS-CoV-2.

Новое исследование провела та же группа ученых. На этот раз специалисты решили узнать, могут ли собаки по запаху определить признаки постковидного синдрома. Специалисты собрали образцы пота у 45 человек, перенесшие инфекцию 1,5 года назад и имевших длительные симптомы COVID-19. Для контроля были отобраны 188 образцов людей, у которых не было коронавируса. 

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Собаки смогли определить 23 из 45 пациентов с постковидным синдромом (51%), причем в контрольной группе ошибок не было. Ученые отметили, что эти показатели потенциально могут быть выше, поскольку собаки не контактировали непосредственно с людьми, а транспортировка образцов некоторых участников заняла продолжительное время и запах мог ослабнуть. 

Эти данные подтвердили очень важную гипотезу — у людей с длительными симптомами COVID-19 вирус может сохраняться в организме длительное время, и его можно выявлять простым неинвазивным методом. 

«Наше исследование впервые показывает, что собаки могут  обнаруживать летучие органические соединения (ЛОС) в течение 1,5 лет после начальной фазы COVID-19. Это дает надежные данные о наличии персистирующей инфекции даже когда локализация резервуара вируса в организме неизвестна», — заключили авторы исследования. 



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