 

Bloomberg – Европа превращается в газового заложника России

18.01.2022, 15:30, Новости дня
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Позволить «Газпрому» скупать хранилища поблизости от своих клиентов когда-то казалось отличной идеей. Как пишет Bloomberg, такая система прекрасно работала, когда к началу зимы хранилища были заполнены, однако сегодня ситуация сложилась иначе, что привело к росту цен на топливо. И если не разобраться с этой проблемой, Европа превратится в заложника политических целей своего крупнейшего поставщика.


AP

Европа передоверила свою энергетическую безопасность президенту Владимиру Путину и расплачивается за это. Как пишет Bloomberg, если европейские энергетические регуляторы что-то и вынесли из взлетевших этой зимой цен на газ и электричество, это должно быть понимание того, что региону необходим новый набор правил, регулирующих хранение топлива перед началом холодных зимних месяцев.

Как отмечает издание, позволить «Газпрому» — основному поставщику газа в Европе — скупать хранилища поблизости от своих клиентов, когда-то казалось отличной идеей. В конце концов, РФ с 60-х годов была надёжным поставщиком газа в Европу, и на поставки топлива не повлияли ни холодная война, ни распад Советского Союза.

Продавая газохранилища «Газпрому», европейские потребители могли наслаждаться комфортом, который обеспечивало им наличие крупных запасов топлива у самого порога, а дистрибьюторам и энергетическим компаниям не нужно было закупать газ, пока он им не понадобится. Такая система прекрасно работала, когда к началу зимы хранилища были заполнены, однако этой зимой ситуация сложилась иначе. Европейские компании не спешили арендовать хранилища, а «Газпром» не мог или не стал заполнять те, что принадлежат ему. И какой бы ни была причина, результат для потребителей один и тот же: беспокойство из-за нехватки и взлетевших цен.

Как заключает издание, РФ внезапно превратилась в ненадёжного поставщика. И если Европа планирует оставить важные газовые хранилища в руках торгового партнёра, контролируемого иностранным правительством, которое не всегда желает ей добра, то ей нужно принять конкретные меры, чтобы ситуация с низким уровнем запасов, сложившаяся этой зимой, не повторилась вновь.

«Если не разобраться с этой проблемой, Европа превратится в заложника политических целей своего крупнейшего поставщика, а погода зимой не всегда будет на её стороне», — заключает автор материала.



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