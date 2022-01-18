В Кремле опровергли скоординированные действия РФ и Китая по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что речи о скоординированных действиях РФ и Китая по гарантиям безопасности до сих пор не шло, при этом он сообщил, что на предстоящей встрече лидеров двух стран президент РФ Владимир Путин проинформирует китайского коллегу о ходе переговоров по этому вопросу.

«До сих пор о каких-то скоординированных действиях речи не шло», – ответил он на вопрос о том, планируется ли на переговорах обсудить диалог Россия-НАТО о гарантиях безопасности и возможны ли какие-то скоординированные действия двух стран, информирует РИА «Новости».

Песков уточнил, что «вместе с тем, РФ и Китай в силу партнерских отношений, особенного, привилегированного партнерства, находятся в постоянном обмене информацией и мнениями по наиболее актуальным вопросам, в том числе и поэтому. Поэтому, конечно, президент Путин наверняка проинформирует председателя Си о том, что происходит в этой области».

Ранее глава МИД Сергей Лавров подтвердил подготовку переговоров Путина и Си Цзиньпина в Китае.