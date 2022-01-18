 

Прилучный оказался на отдыхе с двумя женщинами сразу

18.01.2022, 15:20, Разное
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Павел Прилучный отправился в отпуск в Дубай и поделился новыми фотографиями оттуда на своей странице в Instagram. Под публикациями подписчики стали шутить, что отдыхать он приехал сразу с двумя женщинами.
Павел Прилучный отправился в отпуск в Дубай и поделился новыми фотографиями оттуда на своей странице в Instagram. Под публикациями подписчики стали шутить, что отдыхать он приехал сразу с двумя женщинами.

На отдых актер прилетел вместе с бывшей женой Агатой Муцениеце, а также их общими детьми Тимофеем и Мией. Параллельно с этим, в теплую страну решила отправиться и Мирослава Карпович. Артистка опубликовала в своем аккаунте фотографию, сделанную в пустыне, и написала под ней фразу «Анжелика и Султан».

Многие пришли к выводу, что с помощью высказывания она сделала намек на себя и Прилучного. Это вызвало волну шуток в сторону актера. Пользователи социальных сетей уже придумали для него множество прозвищ, например, «гаремный искуситель» и «Шейх». Кроме того, люди стали писать, что Прилучный умудряется угодить двум женщинам одновременно.

Источник: www.instagram.com



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