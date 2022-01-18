Лещенко предложил Моргенштерну ознакомиться с сонетами Шекспира

Накануне своего юбилея Лев Лещенко дал новое интервью, в рамках которого решил поговорить о современной музыке. Он также порекомендовал некоторым исполнителям, включая Моргенштерна, ознакомиться с сонетами Шекспира.

Накануне своего юбилея Лев Лещенко дал новое интервью, в рамках которого решил поговорить о современной музыке. Он также порекомендовал некоторым исполнителям, включая Моргенштерна, ознакомиться с сонетами Шекспира.

По словам артиста, в 79-летнем возрасте он впервые в жизни выступил с концертом в ночном клубе. Тогда туда пришло приблизительно восемьсот человек. Большинству людей было около 40 лет, таких Лещенко привык называть «молодежью». Он отметил, что ни за что не пошел бы в одно из мест, где выступают Пошлая Молли или Моргенштерн.

Лещенко добавил, что тогда появился бы повод прочитать им несколько стихотворений Маяковского или же сонеты Шекспира. Так, молодые певцы бы поняли, что в мире существуют образцы величайшей культуры. Артист считает, что в настоящее время мало песен, которые надолго остаются в памяти. Тем не менее, «для дела» он время от времени может слушать Даню Милохина и Клаву Коку, потому что это люди, которые приходят на эстраду в традиционном формате.

Источник: www.gazeta.ru