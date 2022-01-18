«Шикарная женщина»: жена Газманова похвасталась новыми нарядами

Супруги Газмановы отправились отдыхать на Мальдивские острова. Пара радует своих подписчиков фотографиями в социальных сетях.

Новогодние праздники уже позади, но у некоторых отдых все еще продолжается. Олег Газманов с супругой решили провести отпуск на Мальдивах. Певец подарил жене поездку в райское место. Но признается, что и самому уже хотелось солнца и тепла. По этому поводу их сын Филипп даже купил в Тулуме сарафаны для мамы. Мария Газманова публикует фотографии в новых нарядах в своем Instagram. Кроме шикарных платьев, жительница демонстрирует достойную для своего возраста физическую форму.

«Невероятная!», «Красивая женщина», «Какая же Вы классная», «Красотка», «Шикарная женщина», «Волшебство!» ‒ с восхищением пишут фанаты под фото, где Газманова позирует в платье изумрудного цвета.

Певец также публикует совместные фото с женой на берегу океана, вызывая бурю эмоций у своих поклонников, которые радуются за пару.