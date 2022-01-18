В Турции умер украинский моряк

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18.01.2022, 15:16, Новости дня
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Моряк работал на грузовом корабле “Маранта”.

“17 января на грузовом судне “Маранта”, которое совершило рейс из порта Рени в порт города Самсун, умер украинский моряк. По предварительным данным, совершил самоубийство”, – заявил Билык.

Дипломат рассказал, что консульский отдел посольства Украины в Турции установил связь с крюинговой компанией, командой судна и родными погибшего моряка, предоставляется необходимое консульское содействие.

“Полиция города Самсун проводит расследование инцидента, посольство Украины держит ситуацию на контроле”, – добавил он.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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