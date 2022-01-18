В Турции умер украинский моряк

Моряк работал на грузовом корабле “Маранта”.

“17 января на грузовом судне “Маранта”, которое совершило рейс из порта Рени в порт города Самсун, умер украинский моряк. По предварительным данным, совершил самоубийство”, – заявил Билык.

Дипломат рассказал, что консульский отдел посольства Украины в Турции установил связь с крюинговой компанией, командой судна и родными погибшего моряка, предоставляется необходимое консульское содействие.

“Полиция города Самсун проводит расследование инцидента, посольство Украины держит ситуацию на контроле”, – добавил он.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—